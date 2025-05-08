Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти — ЗМІ

Україна розпочала обговорення можливості заміни долара США на євро як базової валюти для гривні в умовах геополітичних змін, зміцнення зв’язків із Європейським Союзом та фрагментації світової торгівлі, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний в інтерв’ю агентству Reuters.

"Посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі" спонукають НБУ вивчити доцільність прив’язки гривні до євро, зазначив Пишний в коментарі.

За його словами, "ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки".

Попри те, що операції з доларом США продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, частка операцій, деномінованих в євро, зростає в більшості сегментів, хоча наразі "помірно", повідомив голова НБУ.

"Після запровадження гривні у 1996 році Україна використовувала долар як основну орієнтирну валюту. З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Нацбанк запровадив валютні обмеження та фіксований курс гривні — близько 29 грн/дол. Пізніше, в умовах фіскальних дисбалансів, було здійснено девальвацію. У жовтні 2023 року НБУ перейшов до режиму керованого курсоутворення, використовуючи долар США як орієнтир для валютних інтервенцій",- зазначено в повідомленні видання.

Як підкреслив Пишний, пожвавлення інвестиційної та споживчої активності на тлі зближення з Європою сприятиме економічному зростанню, яке впродовж наступних двох років може становити 3,7–3,9%. При цьому він підкреслив, що траєкторія економіки значною мірою залежить від розвитку бойових дій.

"Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними результатами, якби воно включало в себе гарантії безпеки для України", — заявив Пишний.

"Тим не менш, важливо визнати, що економічні вигоди від закінчення війни, ймовірно, потребуватимуть часу для повної матеріалізації", — додав він.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-considers-shift-dollar-euro-amid-geopolitical-realignments-2025-05-07/