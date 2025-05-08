Інтерфакс-Україна
Події
00:04 08.05.2025

Країни Балтії не дозволили Фіцо летіти до Москви через свою територію - ЗМІ

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Латвія, Литва та Естонія заборонили прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо проліт через свій повітряний простір до Москви, повідомляє Dennikn.

"Першою рішення ухвалила Естонія. Згодом аналогічну позицію зайняли Латвія та Литва. В уряді Латвії пояснили, що не надаватимуть дипломатичні дозволи на проліт літаків, які беруть участь у заходах у Москві 9 травня", - йдеться в повідомленні видання.

У Ризі вважають, що участь у таких подіях "несумісна з фундаментальними цінностями Європейського Союзу".

"Росія спотворює історію і намагається привласнити перемогу над нацизмом, щоб виправдати свою військову агресію і звірства, які вона чинить сьогодні в Україні", - попередили в латвійському МЗС.

У міністерстві також наголосили, що Росія веде неспровоковану і агресивну війну проти України вже понад чотири роки, щодня завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі: "Ми не будемо допомагати поширювати кремлівську пропаганду", — зазначили у відомстві.

Сам Фіцо заявив, що заборона на проліт "надзвичайно руйнує всю нашу програму" і назвав дії Балтійських країн "спробою зірвати візит".

Джерело: https://dennikn.sk/minuta/4624022/

Теги: #прибалтика #заборона #рф #фіцо

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