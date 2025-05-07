Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

Повернення депортованих або примусово переміщених Росією українських дітей має бути невід’ємною частиною мирного процесу та підставою для посилення тиску на РФ, заявила радник керівника Офісу Президента України, операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна під час конференції United for Justice. United for Survivors.

Зарівна наголосила, що це питання має залишатися серед пріоритетних у переговорах щодо миру.

"Дуже важливо, щоб це питання не загубилося, тому що це те, чого хочуть росіяни. Сьогодні ми всюди говоримо про заходи для зміцнення довіри. І одним із них обов’язково має бути безумовне повернення українських дітей", — повідомляється на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

За її словами, необхідно забезпечити гуманітарний доступ і повну інформацію про всіх викрадених дітей. Наразі відомо про 19 546 депортованих РФ українських дітей, однак реальна кількість значно більша. Ще 1,6 млн дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях, де, зокрема, проводяться військово-патріотичні заходи "Зарніца 2.0".

Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA, започаткованій Президентом України, вдалося повернути 1307 дітей.

Співголова Міжнародної робочої групи Bring Kids Back UA баронеса Гелена Кеннеді заявила, що міжнародна спільнота має чітко наголосити: депортація дітей — це червона лінія: "Ми не можемо дозволити політичним розрахункам диктувати курс міжнародних відносин у таких делікатних питаннях, як це. Міжнародна спільнота має наголосити, що депортація дітей є для неї червоною лінією", – сказала вона.

Заступниця Генерального прокурора України Вікторія Літвінова нагадала, що санкції вже запроваджено проти 152 осіб, відповідальних за депортацію українських дітей.

"Ми закликаємо вас не послаблювати цей тиск, а посилювати його. Закликаємо всі держави та установи використовувати всі доступні правові механізми – національні та міжнародні – для забезпечення справедливості", — наголосила вона.

Джерело: https://president.gov.ua/news/povernennya-ukrayinskih-ditej-yak-obovyazkova-chastina-mirno-97617