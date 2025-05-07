Інтерфакс-Україна
Події
21:53 07.05.2025

ЄК представила послам ЄС 17-й пакет санкцій – високопосадовий європейський дипломат

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ЄК представила послам ЄС 17-й пакет санкцій – високопосадовий європейський дипломат

Європейська комісія представила постійним представникам країн-членам Європейського союзу 17-ий пакет санкцій для Росії.

Про це у середу в Брюсселі по завершенню засідання Комітету постійних представників журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Сьогодні було представлено 17-ий пакет санкцій. Обговорення було дуже консенсусним, зараз усі держави-члени аналізують його детальніше, але я не думаю, що виникнуть якісь серйозні проблеми. На мою думку, його, ймовірно, можуть прийняти досить скоро", - сказав він

За словами співрозмовника журналістів, "пакет, по суті, є досить консенсусним, жодних серйозних суперечливих тем на обговорення винесено не було". "Ми відчуваємо, що досягли меж санкцій – що не є негативним зауваженням, я просто вважаю, що ми зробили дуже багато в рамках попереднього 16-го пакету, і ми не можемо піти набагато далі", - пояснив дипломат.

Теги: #єк #санкції

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