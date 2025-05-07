McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві та шостий у співпраці з АЗС

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрило у середу перший ресторан в Мукачеві на вул.Лавківський, 1м, який став шостим проєктом у співпраці з АЗС і другим у співпраці з АЗК "ОККО".

"Протягом місяця McDonald’s відкрив одразу два ресторани на Закарпатті – в Ужгороді, а тепер у Мукачеві. Це ще один крок у реалізації нашої довгострокової стратегії розвитку в Україні. Новий заклад розташований поряд із найбільш густонаселеним районом Мукачева на трасі міжнародного значення Київ-Чоп і буде зручним для містян і для тих, хто подорожує", – цитується у пресрелізі директор із розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак.

Площа одноповерхового ресторану становить майже 500 кв. м. Об’єкт розрахований на 126 місць у залі та 132 на терасі. Також працює цілодобовий "МакДрайв", а за два тижні планується запуск сервісу доставки "МакДелівері".

Зазначається, що новий ресторан оснащений генератором та має облаштоване укриття для співробітників.

Відкриття McDonald’s у Мукачеві створило близько 70 нових робочих місць, йдеться у повідомленні.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 112 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

Згідно даним Opendatabot, McDonald’s в Україні у 2024 році збільшив виручку на 30%, до 16,8 млрд грн, чистий прибуток – на 23,2%, до 1,6 млрд грн.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." вказана MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).