Сіярто пропонував етнічним угорцям Закарпаття допомогу після удару РФ по Мукачеву – Орбан

Угорська сторона пропонувала громадянам України угорської національності допомогу після удару російських окупантів по місту Мукачево Закарпатської області в четвер, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"На сьогоднішньому засіданні уряду ми розглянули наслідки російського ракетного удару по Мукачеву. Доручив міністру внутрішніх справ підготувати лікарні в Дебрецені та Ньїредьхазі для прийому поранених. Слава Богу, це було не потрібно. Петер Сіярто (міністр закордонних справ Угорщини – ІФ-У) переговорив з представниками закарпатських угорців, яким ми також запропонували допомогу угорського уряду", - написав Орбан у Facebook.

У свою чергу президент Угорщини Тамаш Шуйок на своїй сторінці висловив "глибоке співчуття жертвам ракетного удару по Мукачеву". Водночас початково він написав "російського ракетного удару", але пізніше відредагував пост і прибрав слово "російського", що викликало хвилю обурення та обговорень у коментарях.

"Бажаю їм швидкого одужання та повного одужання. Негайне припинення російсько-українського конфлікту в наших інтересах. Я впевнений, що воюючі сторони здатні це зрозуміти і, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цій нелюдській та безглуздій різанині", - додав Шуйок.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали вночі удару по заводу американської компанії FLEX у Мукачеві. Місто вперше опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення. Завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустились в укриття, що врятувало їх життя. Загалом повідомлялося про 19 постраждалих віком від 22 до 63 років. Після обстеження на стаціонарному лікуванні лишилися шестеро громадян, з них один перебуває у тяжкому стані.

За єдиним переписом населення, який проводився в Україні за часи незалежності у 2001 році, 8,5% мешканців Мукачева та 12,1% населення всієї Закарпатської області вказали свою угорську національність.