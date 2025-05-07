Інтерфакс-Україна
Події
16:46 07.05.2025

На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

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На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Внаслідок російських обстрілів у середу одна людина загинула, вісім дістали поранень, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ворог обстріляв Мирноград з артилерії — там поранення отримали 7 людей. На Іллінівку росіяни скинули 3 авіабомби — убили 51-річну жінку, ще одну місцеву жительку поранили", -написав він у телеграмі.

Теги: #донеччина #обстріли

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