На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Внаслідок російських обстрілів у середу одна людина загинула, вісім дістали поранень, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ворог обстріляв Мирноград з артилерії — там поранення отримали 7 людей. На Іллінівку росіяни скинули 3 авіабомби — убили 51-річну жінку, ще одну місцеву жительку поранили", -написав він у телеграмі.