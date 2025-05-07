Літак президента Сербії Вучича після посадки у Баку продовжив свій шлях до Москви

Літак президента Сербії Вучича, який прямував до Москви на парад 9 травня, приземлився в Баку, трохи пізніше отримав дозвіл на продовження польоту. Про це повідомляє сербське видання Blic.

"Президент Александар Вучич вилетів до Москви близько 11:00 ранку, щоб у п'ятницю відвідати святкування Дня перемоги на Красній площі, але його літак тимчасово приземлився в Баку, оскільки він не мав дозволу на політ до російської столиці через бойові дії. Отримавши схвалення, Вучич знову вилетів і продовжив свою подорож з Баку до Москви", - йдеться у повідомленні сербського видання Blic.

Зазначається, що 6 травня з'явилася інформація про те, що Латвія та Литва заборонили політ президента Сербії до Москви, тому невідомо, яким повітряним коридором Вучич полетів до російської столиці.

Вучич сьогодні вдень вилетів до Москви, де в п'ятницю мав би провести двосторонню зустріч з керівником Росії Володимиром Путіним та бути присутнім на святкуваннях 9 травня.

Перед тим повідомлялося, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас попередила, що участь кандидатів на вступ до ЄС у заходах у Москві на тлі війни в Україні буде сприйнята "вкрай серйозно". Проте Вучич не передумав відвідати Москву попри застереження Європейського Союзу і заявив, що Сербія бере участь у "спільній" організації параду у Москві.