МЗС: Україна намагатиметься стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з представниками провідних українських ІТ-компаній та профільних об’єднань наголосив на важливості цифрової трансформації дипломатичної служби, особливо у сфері консульських послуг, де Україна хоче стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном.

Як повідомляється на сайті МЗС, участь у заході взяли фахівці у сферах розробки програмного забезпечення, фінансових технологій, ІТ-консалтингу, кібербезпеки та цифрових сервісів.

Міністр підкреслив, що підтримка українських експортерів IT-рішень та IT-послуг знаходиться у фокусі роботи української дипломатії, адже це дозволяє зміцнювати економіку України воєнного часу, посилювати позиції нашої держави за кордоном та відкривати якісно нові можливості для вітчизняних технологічних гравців.

"Я вірю у зовнішню політику, яка спирається на міцну економіку та успішні проєкти", — зазначив Сибіга, наголосивши, що стійкість держави визначається стійкістю її бізнесу.

За словами міністра, сильний та динамічний IT-сектор є невід’ємною частиною сильної України, яка послідовно масштабує свій вплив через розбудову взаємовигідних партнерств та економічних зв’язків.

Сибіга наголосив на важливості цифрової трансформації дипломатичної служби, особливо у сфері консульських послуг, де Україна ставить перед собою амбітну мету — стати лідером у наданні зручного та якісного сервісу для своїх громадян за кордоном.

Міністр також акцентував увагу на тому, що пріоритет у відбудові України, а також можливість використовувати передові українські цифрові та оборонні рішення, матимуть ті держави, які надають підтримку Україні.

Голова зовнішньополітичного відомства України також акцентував увагу на важливості співпраці з українським ІТ-бізнесом у сфері публічної та культурної дипломатії та запевнив, що взаємодія між МЗС України та вітчизняним ІТ-сектором буде продовжуватися.