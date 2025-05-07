Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США - Сибіга після нічної атаки Росії

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку Росії на українські міста, закликавши посилити тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору.

"Путін відповідає такими жорстокими ударами на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше. Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США. Необхідно посилити тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним.

"Це не "визволителі", а воєнні злочинці", – зазначив глава МЗС.