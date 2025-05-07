Погода в Україні 8-9 травня буде прохолодною, на поверхні ґрунту вночі заморозки

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Короткочасний дощ очікується в четвер, 8 травня, в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні України, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°.

В Києві 8 травня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 8 травня була зафіксована на позначці 28,2° тепла в 1907 році, а найнижча – на позначці 0,5° вище ноля в 1953р.

В ніч на п'ятницю, 9 травня, у південно-західній частині країни, у Кіровоградській, Черкаській та місцями у Київській областях, а вдень по всій Україні, крім заходу, короткочасні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у північно-західній частині країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла. На південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 9 травня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.