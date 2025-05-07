Інтерфакс-Україна
Події
11:20 07.05.2025

Сибіга та тимчасова повірена у справах США скоординували графік двосторонніх зустрічей на різних рівнях

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 6 травня, прийняв у МЗС тимчасову повірену у справах США в Україні пані Джулію Девіс, яка напередодні прибула до Києва для початку своєї дипломатичної місії.

Як повідомляється на сайті МЗС, Сибіга привітав Девіс з початком її роботи в Україні та побажав їй успіхів у подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Глава МЗС наголосив, що Росія майже два місяці продовжує удари проти українських міст і громад замість того, щоб погодитися на пропозицію США щодо тривалого припинення вогню, яке Україна прийняла безумовно ще 11 березня.

Сибіга відзначив зусилля Сполучених Штатів на чолі з президентом Дональдом Трампом задля припинення війни та підкреслив відданість України справі досягнення справедливого та сталого миру.

Сторони обговорили актуальні питання подальшої двосторонньої співпраці України та США.

"Співрозмовники окремо відзначили важливість підписання Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Сторони також скоординували графік подальших двосторонніх зустрічей на різних рівнях", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, 2 травня речниця державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Джулію Девіс призначено тимчасово повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні. 5 травня посольство Сполучених Штатів повідомило про прибуття Джулії Девіс до Києва.

Теги: #девіс_джулі #сибіга

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