Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що в інтересах Європи необхідно зробити все можливе, щоб зміцнити позицію України для досягнення миру, і називає три пріоритети,

Виступаючи у середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, президентка Єврокомісії сказала: "Справедливий і тривалий мир міг би започаткувати нову еру процвітання для України та допомогти нам побудувати нову архітектуру безпеки в Європі. Справедливий і тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України та поважатиме територіальну цілісність та підтримуватиме європейські прагнення. Це перехрестя, на якому ми стоїмо, і Європа має в цьому величезну зацікавленість, тому ми повинні зробити все можливе, щоб зміцнити позиції України. Бо ми всі бачили, як Росія веде переговори. Вони бомбардують, залякують, ховають обіцянки під руїнами. Путін хоче змусити Україну прийняти неприйнятне. Тож завдання, яке стоїть перед нами, — допомогти Україні залишатися сильною, не піддатися залякуванню Путіна та розпочати мирні переговори на власних умовах".

У цьому зв’язку фон дер Ляєн назвала три пріоритети дій, як "ми можемо це зробити". "По-перше, підтримати оборону України. По-друге, завершити поступову відмову від російського викопного палива. І по-третє, пришвидшити шлях України до вступу до нашого Союзу", - перерахувала вона.

Зупинившись на першому пункті, президентка Єврокомісії зазначила так звану "стратегію дикобраза". "Росія є постійною загрозою для всієї Європи. Тому Україна має бути достатньо сильною, щоб стримувати будь-який майбутній напад за допомогою стримування через протидію", - пояснила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Європа вже підтримала Україну військовою допомогою на суму 50 млрд євро. "Але тепер ми повинні перейти від логіки допомоги до логіки інтеграції наших оборонних галузей. І це центральний елемент нашої Білої книги "Готовність до 2030 року". Ми закликаємо наші держави-члени розміщувати замовлення безпосередньо в оборонній промисловості України, оскільки це найефективніший та найекономічніший спосіб підтримки військових зусиль України" - деталізувала президентка Єврокомісії.

Зокрема, за її словами, головними елементами у цьому аспекті є оборонні технології та інновації.

"Підтримуючи Україну, ми також повинні продовжувати підривати здатність Росії вести війну. Це мій другий пункт. Доходи від викопного палива залишаються ключовим джерелом фінансування російської військової машини", - продовжила фон дер Ляєн.

У цьому зв’язку вона назвала відповідні цифри. Так, на початку війни в ЄС витрачали 12 млрд євро на місяць на російське викопне паливо. "Сьогодні ми витрачаємо лише 1,8 млрд на місяць. Тож нашим головним інтересом у сфері безпеки є припинення фінансування військового бюджету Путіна. І для цього ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російської енергії", - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії детально поінформувала депутатів про заходи, які було запропоновано у вівторок, спрямовані на повну відмову від російських енергоносіїв. Серед них вона особливо назвала заборону на нові контракти з Росією, зокрема, заборону на імпорт на спотовому ринку не пізніше кінця 2025 року, заборону на весь імпорт російського газу, як трубопровідного, так і СПГ, не пізніше кінця 2027 року. "І ми також посилимо контроль над тіньовим флотом Росії. Тож, щоб було зовсім зрозуміло, ера російського викопного палива в Європі добігає кінця", - запевнила вона. Ці слова були зустріти аплодисментами депутатами Європейського парламенту.

Третім пріоритетом фони дер Ляєн назвала пришвидшення вступу України в ЄС, що буде "найсильнішою гарантією безпеки".