Фон дер Ляєн: Ми повинні пришвидшити шлях України до ЄС, членство – найсильніша гарантія безпеки

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про необхідність прискорити процес вступу України до Європейського союзу, членство в якому буде "найсильнішою гарантією безпеки".

Про це вона заявила у середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту під час обговорення питання підтримки з боку ЄС сталого миру для України.

"Ми повинні пришвидшити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України. Вступ до Європейського Союзу може бути найсильнішою гарантією безпеки. І це було центральним питанням моєї останньої зустрічі з президентом Зеленським у Римі", - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії зазначила, що ЄС "наполегливо працює" з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ та відкриттям усіх кластерів у 2025 році. "Вступ України до нашого Союзу є найбільшою гарантією справедливого та тривалого миру. Бо ми знаємо, що в нашій історії мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч. Тож давайте приєднаємо Україну до нашого Союзу. Давайте разом підемо шляхом миру. Слава Україні, хай живе Європа", - переконана вона.