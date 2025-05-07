Інтерфакс-Україна
Події
09:06 07.05.2025

Кабмін створив міжвідомчу групу для вдосконалення рекрутингу іноземців до Сил оборони

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Кабмін створив міжвідомчу групу для вдосконалення рекрутингу іноземців до Сил оборони

Кабінет міністрів створив міжвідомчу групу для вдосконалення рекрутингу іноземців до Сил оборони України.

"Україна посилює координацію та взаємодію державних органів у сфері рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за контрактом у Силах оборони. Для цього буде оновлено Міжвідомчу робочу групу (МРГ), до якої увійдуть представники низки міністерств та відомств", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони України з посиланням на рішення уряду від 6 травня.

Відзначається, що склад міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобовʼязаних громадян на військову службу під час мобілізації та з питань розвитку спроможностей щодо рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за контрактом затверджено у кількості 40 посадових осіб, головою призначено міністра Кабінету міністрів, а заступником голови – заступника міністра оборони.

Зокрема, до складу групи увійдуть представники міністерств, Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), Сухопутних військ ЗСУ, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Міграційної служби, Нацполіції, Головного управління розвідки, Служби безпеки України та інших держустанов.

"Передбачається, що її робота забезпечить виконання додаткових завдань у сфері рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби, а також сприятиме забезпеченню координації дій органів влади", - йдеться в повідомленні.

Теги: #рекрутинг #іноземці

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