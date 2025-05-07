Українці на хорошій позиції і готові до всеосяжного припинення вогню – Келлог

Українці готові до всеосяжного припинення вогню на 30 днів з можливим продовженням та створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

"Зараз у нас українці на хорошій позиції. Я маю на увазі під хорошою позицією, з нашої точки зору, те, що вони погодилися, що хочуть мати всеосяжне, і я визначаю це як всеосяжне, морське, повітряне, наземне, інфраструктурне, всеосяжне припинення вогню мінімум на 30 днів, яке може бути продовжене. Вони готові зробити це сьогодні", - сказав Келлог.

Спецпредствник Трампа висловив думку, що росіянам варто зважати на обіцянку президента США вийти з переговорів, якщо прогресу не буде досягнуто.

"Він каже це обом сторонам. Але ті, хто від цього постраждають, це не українці, це можуть бути росіяни тому що росіяни не виграють цю війну. Якби вони вигравали війну, то були б на західному боці Дніпра… вони були б у Києві. Вони не в Києві. Вони були б в Одесі, але їх там немає", - заявив Келлог в ефірі Fox News.

Келлог визнав, що угода про перемир'я не буде ідеальною, навівши водночас як аргумент для української сторони історичні приклади окупованих СРСР балтійських держав та розділеної Німеччини.

"Українці готові до заморожування. Це те, що я називаю припиненням вогню на місці. А потім на деякий час, вони готові створити демілітаризовану зону. По суті, вони сказали, що ми відступимо на 15 кілометрів", - заявив Келлог, зазначивши, що відхід росіян на ті ж 15 кілометрів дасть змогу створити 30-кілометрову буферну зону.

Спецпредствник Трампа додав, що, на його думку, після встановлення перемир'я, військовим з обох боків буде важко відновити бойові дії.