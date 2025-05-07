Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих ударних БпЛА зафіксовано в Дніпровському, Солом'янському і Святошинському районах, повідомив в телеграм-каналі начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. На місце прямують служби. Всі деталі встановлюються. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському — на 10-поверховий житловий будинок", - повідомив Ткаченко у Телеграм станом на 4:46 ранку середи.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1098

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