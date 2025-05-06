Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

Окупанти втратили 161 військовослужбовця і 30 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"За наявною попередньою інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 161 особу убитими та пораненими, до того ж знищено сім автомобілів, сім мотоциклів, 10 БпЛА, три термінали супутникового зв'язку, один міномет, крім того, пошкоджено гармату та термінал супутникового зв’язку противника", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23973