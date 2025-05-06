Інтерфакс-Україна
Події
20:21 06.05.2025

Суд продовжив арешт Коломойського у справі про замовне вбивство Сергія Карпенка - ТБ

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Суд продовжив арешт Коломойського у справі про замовне вбивство Сергія Карпенка - ТБ

Печерський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка до 4 липня 2025 року, повідомляє "Суспільне".

"Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави. Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні. Кажуть, що клопотання безпідставне і необґрунтоване", - вказується у повідомленні.

Відзначається також, що раніше прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. Офіс генерального прокурора оголосив Ігорю Коломойському підозру ще у травні 2024 року.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Ігор Коломойський перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна з вересня 2023 року.

 

Теги: #коломойський #запобіжний_захід

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