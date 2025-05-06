Інтерфакс-Україна
Події
19:29 06.05.2025

У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада

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У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада
Фото: https://t.me/sumskamiskarada

Загиблою внаслідок російського ракетного удару по передмістю Сум у вівторок була 20-річна дівчина, а не дитина, як повідомлялося раніше, одночасно шестеро з семи постраждалих є дітьми, одна з яких перебуває у важкому стані, повідомляє Сумська міська рада.

"На цю хвилину відомо про 7 потерпілих: 1 доросла жінка та 6 дітей (одна - у важкому стані). За уточненою інформацією, загинула не дитина, а 20-річна дівчина", - йдеться в повідомленні міськради у Facebook.

Попередньо, удар був нанесений російськими окупантами по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. "Усі профільні служби працюють на місці надзвичайної ситуації. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше про російський ракетний удар по передмістю Сум повідомили в обласній військовій адміністрації. При цьому повідомлялося, що внаслідок удару загинула дитина, шестеро людей були травмовані, більшість з яких діти. Одна дитина у вкрай важкому стані. Під ударом росіян опинилася цивільна інфраструктура.

 

Теги: #сумська_область #жертви #обстріли

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