Інтерфакс-Україна
Події
19:10 06.05.2025

Діяльність НАБУ за результатами аудиту була оцінена як помірно ефективна – звіт

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Діяльність НАБУ за результатами аудиту була оцінена як помірно ефективна – звіт

Комісія з проведення зовнішнього незалежного аудиту оцінила діяльність НАБУ з березня 2023 року до листопада 2024 року як помірно ефективну. Про це йдеться у обнародуваному звіті за результатами аудиту.

"Є багато хороших новин, якими можна поділитися. НАБУ успішно пройшло першу у своєму роді незалежну зовнішню оцінку. Ми визначили, у чому НАБУ досягає успіхів, а де є потреба в покращенні. Ми оцінили роботу НАБУ як достатньо ефективну в розслідуваннях і міжнародній співпраці. Загалом ми оцінили діяльність НАБУ як помірно ефективну та надали рекомендації для подальшого підвищення ефективності його діяльності", – прокоментував голова Комісії Роберт Вестбрукс.

Відповідний звіт за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) було затверджено Комісією 2 травня 2025 року та опубліковано у спеціальному розділі Комісії на сайті Кабінету міністрів України.

За результатами аудиту було виявлено, що загалом НАБУ досягло своїх загальних очікуваних результатів в певній мірі, а також має механізми контролю для зменшення частини основних ризиків.

У період з 2023 по 2024 роки НАБУ повідомило про збільшення кількості розпочатих кримінальних проваджень, обвинувальних актів і вироків. При цьому НАБУ не здійснювало системного відстеження чи моніторингу досудових розслідувань за пріоритетними сферами, що обмежувало його здатність ефективно спрямовувати ресурси на боротьбу з високопосадовою корупцією.

Відзначається, що відсутність у НАБУ повноважень на самостійне прослуховування, що може призводити до потенційного розголошення чутливих відомостей досудового розслідувань, а також відсутність доступу до своєчасної та неупередженої судової експертизи негативно впливають на ефективність НАБУ.

"У НАБУ була відсутня чітка стратегія розвитку своїх можливостей і конкретних показників для вимірювання прогресу, хоча керівництво НАБУ і вжило заходів для покращення діяльності Бюро згідно з рекомендаціями звіту Технічної оцінки НАБУ 2023 року та іншими ініціативами. Нещодавно НАБУ затвердило нову стратегію розвитку і наразі розробляє план заходів до неї", - вказується у звіті.

Підкреслюється, що прогалини в законодавстві та в деяких внутрішніх практиках призводять до підвищення ризиків та зниження ефективності. Станом на сьогодні НАБУ не здійснило жодного результативного кримінального провадження щодо витоків інформації з боку власних працівників під час досудового розслідування - що становить значну репутаційну загрозу для Бюро.

Крім того, в окремих випадках в організаційній структурі НАБУ відсутні чіткі лінії підпорядкування, належне делегування повноважень, або ж має місце неоднозначний розподіл праці. Ці недоліки обмежують ефективність НАБУ та підвищують ризики в таких напрямках його діяльності, як внутрішній контроль, управління ризиками в межах установи, стратегічне планування, міжвідомча взаємодія та аналітична підтримка.

У звіті Комісія надає 26 рекомендацій для НАБУ щодо планування його діяльності, збору та використання даних, відстеження прогресу, а також щодо інших аспектів його роботи. Крім того, Комісія виявила випадки, коли на ефективність діяльності НАБУ впливали зовнішні чинники поза контролем НАБУ, і запропонувала винести ці питання на розгляд відповідних інституцій. Під час оцінки окремі члени Комісії виявили технічні можливості для вдосконалення в межах своєї сфери знань та досвіду. Відповідні зауваження були доведені до керівництва НАБУ.

Аудит НАБУ є одним з структурних маяків за програмою України з МВФ, термін якого був прострочений.

Теги: #оцінка #ефективність #набу

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