Сибіга: найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спецтрибуналу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував найближчим часом "конкретні рішення" щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказав він під час спілкування з журналістами на відкритті виставки новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва.

Міністр нагадав про створення Core Group, що на сьогодні налічує 40 країн. Лідером і центральним елементом цього процесу виступає Рада Європи і особисто генеральний секретар.

"Ми йому дуже вдячні за прискорення цих процесів", - наголосив Сибіга.

Створена в 2023 році Core Group зі створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України – це група старших юридичних експертів із близько 40 держав, які співпрацюють з українською владою, Європейською Комісією, Європейською службою зовнішніх справ і Радою Європи, щоб добитися справедливості для України перед обличчям агресії Росії.

Члени Основної групи зібралися в Страсбурзі 19 – 21 березня 2025 року на 14-те останнє засідання групи.

Основна група завершила технічну роботу над трьома проєктами документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу: проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу, проєктом статуту Спеціального трибуналу та проєктом Розширеної часткової угоди про управління Спеціальним трибуналом.

Тепер ці три документа будуть передані на політичний розгляд.