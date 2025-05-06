Єрмак привітав тимчасову повірену у справах США в Україні з початком дипмісії

Фото: https://www.president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс і привітав її з початком дипломатичної місії в нашій країні.

Як повідомляється на сайті голови Української держави у вівторок, Єрмак подякував США і американському народові за підтримку України, а також відзначив дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа.

"Він акцентував, що важливо встановити повне, безумовне припинення вогню, яке має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого й тривалого миру. Андрій Єрмак окремо відзначив нещодавнє рішення Державного департаменту США про можливий продаж Україні послуг із підготовки пілотів і технічного обслуговування літаків F-16", - йдеться у повідомленні.

Єрмак наголосив на важливості підписання Україною та США угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови і зазначив, що Верховна Рада готується до її ратифікації цього тижня.

Як повідомлялось, посол Девіс виконуватиме обов’язки Тимчасової повіреної у справах США, доки президент США не призначить нового посла США в Україні. Зараз Девіс виконує обов'язки посолки США в Республіці Кіпр. До призначення на посаду посла на Кіпрі Джулі Девіс працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва. У 2020 році вона була затверджена на посаді першого посла США в Республіці Білорусь з 2008 року. Раніше пані Девіс працювала заступницею помічника державного секретаря США у справах Західної Європи та Європейського Союзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею постійного представника Місії США при НАТО.

Про прибуття її в Україну стало відомо 5 травня.