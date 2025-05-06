У мовного омбудсмена повідомили, що 6 працівників секретаріату захищали державу в лавах ЗСУ

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови повідомив, що шестеро працівників, включно з його керівником, захищали державу в лавах Збройних сил України.

"Нещодавно один із блогерів закликав команду Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови мобілізуватися і "перевірити ситуацію в окопах" замість того, щоб займатися моніторингом дотримання мовного законодавства та іншими завданнями, покладеними на нього законом про державну мову. Звертаємось не до нього, а до українського суспільства: шестеро працівників Секретаріату, включно з його керівником, зі зброєю в руках захищали державу і нашу мову в лавах Збройних сил України", - йдеться в повідомленні Секретаріату уповноваженого в мережі Facebook.

Відзначається, що на сьогодні двоє осіб звільнені з військової служби за станом здоров’я, один із них, нині представник уповноваженого, - через важке поранення, отримане на Покровському напрямку, а ще четверо продовжують службу.

"До речі, наші хлопці з окопів дивуються, як у деяких вистачає часу робити звідти дописи в соцмережах. Серед наших колег – учасники всіх Майданів: зокрема Революції на граніті, мовного Майдану та Революції Гідності. Ми завжди захищали Україну і українську мову – і будемо це робити надалі", - йдеться в повідомленні.

Раніше військовий і блогер Кирил Сазонов відреагував на новину, що в школах почався моніторинг щодо використання державної мови.

"Кремінь, дай дітям спокій. Краще перевіряйте ситуацію в окопах. Чесно попереджаю, на вас чекає багато відкриттів. А нас у вашій особі, дуже сподіваюся, здорове поповнення. А то поки що в ЗСУ всього одного мовного патрульного на моїй пам'яті забирали - так він упирався і репетував на всю мережу про несправедливість. Загалом, мобілізуйтеся швидше – Кремінь та вся команда. Будемо більше спілкуватися, всі виграють", - написав він в мережі Facebook російською мовою.

Після того, в коментарі до допису Сазонова офіцер Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лихові написав: "Русня аплодує Кириллу".