Кабмін перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Мін'юсту

Кабінет міністрів України перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, Західне міжрегіональне управління перейменоване на Івано-Франківське міжрегіональне управління; Центральне (м. Київ) - на Київське; Східне - на Сумське; Південне (м. Одеса) - на Дніпровське.

Також утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Мін'юсту: Львівське міжрегіональне управління; Харківське міжрегіональне управління; Хмельницьке міжрегіональне управління; Одеське міжрегіональне управління.

Крім того, утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Мін'юсту з питань виконання кримінальних покарань: Північно-Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань; Південно-Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань.

Установлено, що утворення вищезазначених міжрегіональних територіальних органів здійснюється в межах граничної чисельності працівників територіальних органів Міністерства юстиції, та визначених кошторисом бюджетних асигнувань міністерству і його територіальним органам на 2025 рік.