Інтерфакс-Україна
Події
16:48 06.05.2025

САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн

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САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) пред’явив позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП.

"Пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП. Мова йде про: будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця; квартиру, зареєстровану на його дочку; $20 тис, які він набув разом із дружиною", - йдеться у повідомленні САП у телеграм у вівторок.

Повідомляється, що аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів. Крім того, з’ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів та їх стягнення в дохід держави.

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на об’єкти нерухомості, що є предметом позову та продовжують перебувати у власності дружини й дочки декларанта.

Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами САП.

Теги: #тцк #сап

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