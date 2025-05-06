Інтерфакс-Україна
Події
15:24 06.05.2025

Працівнику виправної колонії РФ повідомили про підозру за знущання над українськими полоненими – Офіс генпрокурора

1 хв читати
Працівнику виправної колонії РФ повідомили про підозру за знущання над українськими полоненими – Офіс генпрокурора

Підозру оголошено оперативному працівнику виправної колонії № 7 федеральної служби виконання покарань РФ, який знущався над українськими полоненими, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, в колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними, які перебували в полоні. Він вчиняв ці дії за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівництва, працівників адміністрації, охоронців, іншого персоналу колонії, а також осіб, які відбували там покарання", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Полонених змушували імітувати сексуальні акти, утримували без одягу, сприяючи поширенню захворювань, цькували службовими собаками, катували електричним струмом та створювали умови, що завдавали тяжких страждань і шкоди здоров’ю.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора працівнику колонії повідомлено про підозру у вчиненні порушень законів і звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Теги: #офіс_генпрокурора #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 06.05.2025
Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

17:27 02.05.2025
"Панський маєток" у Василівці під Одесою повернуто державі – Офіс генпрокурора

"Панський маєток" у Василівці під Одесою повернуто державі – Офіс генпрокурора

12:54 02.05.2025
Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

14:06 01.05.2025
БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

15:20 30.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

15:24 22.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

15:19 22.04.2025
ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

12:15 21.04.2025
Чотирьом неповнолітнім нападникам на військового в Гідропарку повідомлено про підозру

Чотирьом неповнолітнім нападникам на військового в Гідропарку повідомлено про підозру

10:05 18.04.2025
ДБР викрило фіктивне працевлаштування чоловіків в одному з Центрів Міноборони

ДБР викрило фіктивне працевлаштування чоловіків в одному з Центрів Міноборони

14:02 17.04.2025
САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

ВАЖЛИВЕ

В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

ОСТАННЄ

В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський

На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"

В Ізюмському районі Харківщини ліквідовано 5 лісових пожеж, ще 2 локалізовано – ДСНС

Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти: Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець

В Армія+ з"явились 5 нових рапортів: довідка про УБД, витяги з наказу та послужного списку, а також щодо відпустки

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА