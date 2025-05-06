Працівнику виправної колонії РФ повідомили про підозру за знущання над українськими полоненими – Офіс генпрокурора

Підозру оголошено оперативному працівнику виправної колонії № 7 федеральної служби виконання покарань РФ, який знущався над українськими полоненими, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, в колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними, які перебували в полоні. Він вчиняв ці дії за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівництва, працівників адміністрації, охоронців, іншого персоналу колонії, а також осіб, які відбували там покарання", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Полонених змушували імітувати сексуальні акти, утримували без одягу, сприяючи поширенню захворювань, цькували службовими собаками, катували електричним струмом та створювали умови, що завдавали тяжких страждань і шкоди здоров’ю.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора працівнику колонії повідомлено про підозру у вчиненні порушень законів і звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.