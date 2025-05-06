Інтерфакс-Україна
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14:46 06.05.2025

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

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Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву, в якій закликало іноземні держави до гідного вшанування жертв Другої світової війни та утриматися від участі військовослужбовців у параді в Москві 9 травня.

"Сьогодні проти українського народу, який є одним з народів-переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі, ведеться жорстока та неспровокована загарбницька війна. У ході цієї агресії російські солдати вчинили сотні тисяч воєнних злочинів, убили вже 620 та поранили майже 2 тисячі, депортували щонайменше 20 тисяч українських дітей", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни, і саме ця армія буде марширувати 9 травня на Красній площі в Москві.

"Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями. Марширувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу на нацизмом. Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію", - зазначили в МЗС.

Україна наголошує, що участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Києвом як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому.

"Закликаємо усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах. Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора", - наголосили у відомстві.

МЗС закликає всі іноземні держави та міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом, яке при цьому не виправдовує російської агресії та звірств проти українців.

Теги: #заява #мзс

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