Інтерфакс-Україна
Події
13:52 06.05.2025

Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

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Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

Правоохоронці викрили групу осіб, які брали участь в інформаційно-психологічних операціях РФ, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, троє громадян – мешканці Києва, Дніпра та Хмельниччини допомагали окупантам проводити пропаганду, спрямовану на дискредитацію керівництва держави та зрив мобілізаційних процесів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

За завданням РФ підозрювані виконували так звану спецоперацію "Україна зникає безвісти".

"Вони поширювали у соцмережах деструктивні заклики, записані за участю українських військовополонених у Курській області, яких ворожі спецслужби змушували озвучувати дезінформацію", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, у відео закликали військових скласти зброю, здіймати бунти у війську та не виконувати завдання командування щодо відсічі збройної агресії РФ.

Як повідомляє пресслужба СБУ, агенти також зізналися, що отримували замовлення на підпал авто Сил оборони та коригування повітряних ударів.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теги: #офіс_генпрокурора #агенти_рф

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