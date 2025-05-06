Інтерфакс-Україна
Події
12:10 06.05.2025

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

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Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Змістовна зустріч з Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманном, який прибув до Києва, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України", - написав міністр в соцмережі Х у вівторок.

Сибіга повідомив, що вони обговорили розвиток партнерства між ОЕСР та Україною, спрямованого на відновлення України та успішну інтеграцію в європейську та світову економіку.

Міністр також зазначив, що разом з Корманном вони поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України на Михайлівській площі.

"Я вдячний ОЕСР за послідовну підтримку та чітке засудження війни Росії проти України", - написав він.

 

Теги: #сибіга #корманн #оеср

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