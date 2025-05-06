Інтерфакс-Україна
Події
10:25 06.05.2025

СБУ затримала російського "крота" у бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

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СБУ затримала російського "крота" у бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

Служба безпеки України (СБУ) затримала російського агента у бойовій бригаді Збройних сил України (ЗСУ), що "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку (Харківська обл.), повідомила СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала агента рф у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як гру)", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у вівторок.

За матеріалами справи, зрадник "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку. Поетапно задокументовано, як агент месенджером виходив на куратора з російського гру та передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової. Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.

Для комунікації з російським спецслужбістом "кріт" використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті. За геолокаціями агента окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження.

"Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і запобігла їхній реалізації. Після проведення заходів для убезпечення локацій Сил оборони зрадника було затримано неподалік лінії бойового зіткнення", - зазначено у повідомленні.

Під час обшуку у нього вилучено два телефони, які він використовував для комунікації з російським гру. За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. СБУ також встановила особу його куратора – співробітника воєнної розвідки рф, який перебуває на передовій східного фронту.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Теги: #сбу #агент_рф

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