Міжвідомча робоча група щодо вступу Укораїни у ЄС схвалила проєкти дорожніх карт трансформацій

Міжвідомча робоча група (МРГ), яка займається забезпеченням переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до стандартів ЄС, схвалила проєкти дорожніх карт трансформацій.

"У межах засідання, МРГ розглянула три документа – дорожні карти у сферах: верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Це стратегічні документи, які визначають ключові реформи та трансформації за відповідними сферами та розробка яких передбачена переговорною рамкою України з ЄС", - йдеться у повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина зазначила, що ці стратегічні документи були напрацьовані у рекордно короткі терміни.

Зазначається, що затвердження дорожніх карт у сфері верховенства права та реформи державного управління є умовою відкриття перемовин про членство в ЄС з Україною – а саме Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

Серед іншого, на засіданні представили План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, подальші кроки в межах переговорного процесу про вступ України до ЄС, а також особливості функціонування робочих груп.