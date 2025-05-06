Ворог завдав масований удар по Харкову, влучання уламків БПЛА є в чотирьох районах міста, є постраждалі

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Російські війська завдали масований удар по Харкову, влучання уламків безпілотників є в чотирьох районах міста, постраждали чотири людини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по Харкову. Влучання та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними внаслідок ворожої атаки постраждало 4 особи. Також в результаті ворожої атаки сталося 6 пожеж.

Зокрема, у Шевченківському районі горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 м кв.

У Київському районі горіли магазини на території ринку на площі 500 м кв. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів. За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 м кв.

У Холодногірському районі пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горіли кіоск, будівля та 3 автомобілі на загальній площі 120 м кв.

В Індустріальному району горів автомобіль на площі 20 м кв. Пошкоджена виробнича будівля.