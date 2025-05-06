Інтерфакс-Україна
Події
08:05 06.05.2025

У лікарні померла ще одна жертва російських обстрілів Сумщини напередодні

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Кількість жертв російських обстрілів Сумщини зросло до чотирьох, повідомила ОВА.

"У лікарні помер цивільний, який учора був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що чоловік був доставлений у лікарню у вкрай важкому стані. Загиблому було 34 роки.

Як повідомлялося, російські війська інтенсивно обстрілюють Білопільську та Ворожбянську громади Сумського району, що спричинило загибель трьох мешканців, там розгорнуто штаб евакуації, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область #жертва

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