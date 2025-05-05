Інтерфакс-Україна
Події
21:34 05.05.2025

Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

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Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

Російські війська у понеділок обстріляли Нікопольщину та Синельніківщину, постраждали три жінки, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині через обстріли росіян поранень дістали троє людей. Це жінки 43, 65 та 70 років. Їм надали необхідну допомогу", - написав він в телеграмі.

За словами Лисака, загалом ворог цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Скеровував туди БпЛА й важку артилерію.

Він зазначив, що внаслідок атак понівечені інфраструктура та адмінбудівля підприємства. Побиті 13 приватних будинків, ще один охопило вогнем. Пошкоджені 7 господарських споруд, автівки та газогін.

Також ворог обстрілював Новопавлівську громаду на Синельниківщині. По ній противник вдарив КАБом. Зайнявся сухостій, зачепило підприємство та лінію електропередач. Обійшлося без постраждалих.

 

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

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