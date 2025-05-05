П'ятьох ділків затримано у різних регіонах України за спробу продати "трофейну" зброю - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5-х ділків, які намагалися налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї в Україні.

"За результатами комплексних заходів затримано 5-х ділків, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету. Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка і протитанкові міни", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

Так, у Запорізькій та Львівській областях співробітники СБУ викрили двох фігурантів, які збували "трофейні" автомати до західного регіону України.

"За матеріалами справи, ділки спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. У таких тайниках зловмисники відправляли "Калаші" замовникам через поштові сервіси. Відповідні посилки декларували як "побутові товари", - повідомляє СБУ.

На Дніпропетровщині затримано двох братів з Нікополя, які торгували протитанковими гранатометами.

"Один з них – вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший – підшукував "клієнтів" серед місцевого криміналітету", - зазначається в повідомленні.

У Миколаївській області затримано мешканця села Прибужжя, який біля свого приватного будинку у лісосмузі облаштував схрон з бойовими гранатами. Заховані боєприпаси він пропонував своїм знайомим з кримінальним минулим.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.