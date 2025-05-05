Інтерфакс-Україна
Події
15:30 05.05.2025

Українські військові під оплески прокрокували на параді у Лондоні – ЗМІ

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Українські солдати, які тренуються у Великій Британії, взяли участь у військовому параді, присвяченому Дню перемоги в Європі (VE-Day), святкування 80-річчя якого почалися у Лондоні, повідомляє Sky News в понеділок.

"У процесії беруть участь кілька українських солдатів. Коли вони проходили повз ложу, де сидить королівська родина та провідні політики, вони отримали привітання від короля та оплески. Українські солдати, які беруть участь у параді, проходять навчання у Великій Британії, в той час як їхня країна стикається з вторгненням з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

Теги: #лондон #військові

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