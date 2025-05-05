Єврокомісія оприлюднить 6 травня "дорожню карту" щодо відмови від імпорту палива з РФ

Єврокомісія (ЄК) представить у Страсбурзі у вівторок план відмови ЄС від російських енергоносіїв, заявив її офіційний представник Стефан де Керсмакер.

"Завтра колегія (європейських комісарів) обговорить "дорожню карту" щодо припинення імпорту російських енергоносіїв. Комісар (Дан) Йоргенсен презентує це (...) у пресзалі Європейського парламенту в Страсбурзі", - сказав де Керсмакер у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Єврокомісія має намір оголосити про пропозицію заборонити імпорт російського трубопровідного і скрапленого газу, що постачається в рамках довгострокових контрактів. Заборона має набути чинності до кінця 2027 року. За словами співрозмовників Bloomberg, до цієї ініціативи, до того, як її оголосять у вівторок, можуть внести зміни.

Джерела пояснили, що терміни відмови ЄС від російського газу залежатимуть від здатності союзу забезпечити альтернативні джерела газових поставок зі США, Катару, Канади, країн Африки.