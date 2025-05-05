5 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1167 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1167 RUSSIAN AGRESSION

5 травня в Україні відзначають День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил.

5 травня 2014 року створено добровольчий полк "Азов".

Також сьогодні Міжнародний день боротьби за права інвалідів, Міжнародний день акушерки, Всесвітній день португальської мови.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Ірини.

В Японії та Південній Кореї – День дітей, у Туреччині – День зустрічі весни, у Великій Британії – Травневе свято.

День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗС України

Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.12.2022 № 333, враховуючи вагомий внесок фахівців цивільно-військового співробітництва ЗС України у зміцнення обороноздатності, важливість завдань, які підрозділи ЦВС вирішують у протистоянні агресору, 5 травня (щорічно) визначено Днем відзначення фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.

У ЗС України пілотний проєкт із ЦВС було започатковано саме 5 травня 2014, в подальшому його було успішно реалізовано вже у червні того ж року. За результатами проведеної роботи сформовано першу в ЗС України структуру за стандартами НАТО, котра вже 10 років поспіль успішно виконує поставлені завдання.

Саме підрозділи ЦВС у ЗС України забезпечують ситуаційну обізнаність командирів на місцях щодо стану цивільного середовища, організовують належну взаємодію з органами державної влади, лідерами громадських думок та об’єднань з метою створення сприятливих умов у цивільному середовищі, для досягнення військових цілей в районах виконання завдань за призначенням підрозділів ЗС України та інших складових Сил оборони України.

Під загальною координацією Центрального управління ЦВС Генерального штабу ЗС України здійснюється реалізація заходів Гуманітарного проєкту ЗС України “НА ЩИТІ”. В рамках зазначеної діяльності групи пошуку та евакуації ЗС України виконують завдання з пошуку зниклих безвісти, евакуації (транспортування) та репатріації тіл (останків) полеглих оборонців України. Зазначена діяльність здійснюється у взаємодії з експертними службами, правоохоронними органами та іншими підрозділами Сил безпеки та оборони України.

Міжнародний день боротьби за права інвалідів

5 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день боротьби за права інвалідів.

Свою історію ця дата веде з 1992 року, коли 5 травня люди з обмеженими можливостями одночасно в 17 європейських країнах провели день боротьби за дотримання рівних прав інвалідів і проти дискримінації людей з фізичними, психічними або сенсорними обмеженнями. Відтоді подібні заходи стали традиційними.

Її мета - звернути увагу широкої громадськості на проблеми, пов'язані із захистом прав людей з обмеженими можливостями, адже очевидно, що їхні права на працевлаштування, доступну освіту та інфраструктуру дуже часто не дотримуються навіть в економічно розвинених країнах, не кажучи вже про інші. До того ж, люди з інвалідністю в кілька разів частіше зазнають насильства.

Інвалідність - це медичний стан або серйозно порушена функція організму, що суттєво лімітує або обмежує можливості індивідуума в контексті стандартних норм для окремих груп. Цей термін часто використовується для позначення індивідуальних функцій організму, включно з фізичними вадами, сенсорними порушеннями, когнітивними порушеннями, інтелектуальними порушеннями, психічними захворюваннями, а також різними видами хронічних захворювань.

Жодна категорія громадян не повинна залишитися без уваги влади. Незалежно від національності, релігії, майнового стану, стану здоров'я. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 1,3 мільярда людей у всьому світі мають будь-яку форму інвалідності, а це кожна шоста людина на земній кулі. Понад 100 мільйонів інвалідів - діти. До того ж показники інвалідності зростають, це пов'язано зі старінням населення і зростанням хронічних захворювань.

13 грудня 2006 року в Нью-Йорку було відкрито для підписання Конвенцію про права інвалідів ООН - один із перших всебічних договорів у сфері прав людини 21 століття. Вона набула чинності 3 травня 2008 року після ратифікації її 50 державами і спрямована на забезпечення повної участі осіб з обмеженими можливостями здоров'я в цивільному, політичному, економічному, соціальному і культурному житті суспільства, ліквідацію дискримінації за ознакою інвалідності, захист інвалідів та здійснення ними всіх прав людини і основних свобод, а також на створення ефективних правових механізмів забезпечення цих прав.

Міжнародний день акушерки

Сьогодні своє професійне свято відзначають люди, завдяки турботливим рукам яких ми з'являємося на світ. Уже понад два десятиліття поспіль 5 травня вважається Міжнародним днем акушерки.

Ідею свята запропонувала Міжнародна асоціація акушерок на конференції в Нідерландах 1987 року. Статусу офіційного свята цей день набув тільки 1992 року. Сьогодні його відзначають більш ніж у 50 країнах.

Основна мета свята - інформувати населення про важливість роботи акушерок. Значимість цієї професії переоцінити важко, адже саме від акушерки, від її досвіду, знань і навичок дуже часто залежить життя і здоров'я матері та дитини.

Акушерки допомагають жінкам ставати мамами, супроводжуючи їх від моменту надходження до пологового будинку до урочистої виписки. Вони оформляють документи, перебувають поруч із майбутньою матір'ю до, після і безпосередньо під час пологів, надають породіллям необхідну медичну допомогу і моральну підтримку.

Всесвітній день португальської мови

Відзначається щорічно з 2019 р. відповідно до рішення 40-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Антоніни Осиповичевої (1855−1926), української актриси, співачки;

125 років від дня народження Юрія Івановича Липи (1900–1944), українського письменника, публіциста, лікаря, громадсько-політичного діяча, автора української геополітичної концепції, одного з ідеологів українського націоналізму; за іншими даними народився 22.04.1900 р., 18.05.1900 р., 05.06.1900 р.

125 років від дня заснування (1900) першого молодіжного спортивно-пожежно-руханкового товариства "Січ" у с. Завалля (Івано-Франківська обл.)

110 років від дня заснування у Відні (1915) Загальної Української Ради

95 років від дня народження Ніни Опанасівни Вірченко (1930), української науковиці, математикині, дисидентки

80 років від дня народження Богдани Михайлівни Процак (1945–2017), української громадської діячки, очільниці осередків "Союзу українок" та Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка в Севастополі.

Ще цього дня:

1900 - У с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство "Січ";

1915 - У Відні постала Загальна Українська Рада, загально-українська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради;

1920 - Війська Директорії УНР та польські війська звільнили Київ;

1920 - Проголошено автокефалію Української православної церкви;

1921 - Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажів у світі;

1941 - В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні);

1945 - Антинімецьке повстання в Празі;

1949 - Почала діяти Рада Європи;

1956 - У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо;

1961 - Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос;

1988 - Перша телетрансляція з вершини Еверест;

1992 - Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу;

1994 - Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і РФ підписали договір про припинення вогню в Карабаху;

1999 - Північна Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з частково визнаної держави Косово;

1999 - Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту.

Церковне свято:

Цього дня відзначається пам'ять Ірини Македонської, яка стала першою жінкою, шанованою в лику великомучеників. Вона народилася в 1 столітті в сім'ї язичника Лікінія, правителя однієї з областей Македонії. Її навчанням займався наставник Апеліан, який був християнином, хоча й приховував це.

Згодом дівчина й сама прийняла християнство. Коли її батько залишив свій пост, на його місце прийшов інший правитель - Седекія, який почав гоніння проти християн. Катувань зазнала й Ірина, проте тортури не заподіяли їй шкоди. Вона прожила довге життя, відома здатністю зцілювати хворих.

Іменини: Ірина.