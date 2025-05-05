Політика Трампа спонукає частину американців перебиратися в Європу - ЗМІ

Після обрання Трампа все більше американців розглядають можливість переїзду до Європи, повідомляє Reuters в неділю.

Урядові дані про візи та громадянство, а також інтерв'ю Reuters з вісьмома фірмами, що займаються переїздом, свідчать про те, що після обрання Трампа дедалі більше американців обмірковують переїзд до Європи – "хоча ці цифри залишаються досить незначними для країни з населенням 340 мільйонів осіб", зазначає Reuters.

За інформацією агентства у перші два місяці цього року кількість заявок на отримання ірландських паспортів у США досягла найвищого рівня за останні десять років. Міністерство закордонних справ Ірландії повідомило, що середньомісячна кількість заявок у січні і лютому становила майже 4300, що приблизно на 60% більше, ніж торік.

У Франції урядові дані показали, що за перші три місяці 2025 року кількість запитів на довгострокові візи від американців становила 2 383, порівняно з 1 980 за аналогічний період минулого року. З січня по березень французька влада видала 2 178 довгострокових віз у порівнянні з 1 787 роком раніше.

А кількість заявок на отримання британських паспортів за останні три місяці 2024 року - останній період, за який є дані - стала рекордною для будь-якого кварталу за останні два десятиліття: було подано 1 708 заявок.

Італійський радник з питань імміграції Марко Пермуньян, засновник Italian Citizenship Assistance, каже, що обрання президентом демократа Джо Байдена у 2020 році також призвело до зростання інтересу, в основному з боку виборців-республіканців.

Але більшість фірм, що займаються переїздом, з якими поспілкувалося агентство Reuters, заявили, що саме після повернення Трампа в Білий дім інтерес до цієї теми значно зріс, оскільки багато клієнтів висловлюють занепокоєння щодо напряму політики і соціальних питань.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/fearful-trump-some-americans-look-make-life-europe-2025-05-04/