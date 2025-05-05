Інтерфакс-Україна
Події
03:24 05.05.2025

Прокремлівський ультраправий кандидат і мер Бухареста вийшли в другий тур виборів президента Румунії – ЗМІ

1 хв читати

Кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон і Нікусор Дан виходять в другий тур президентських виборів у Румунії, повідомляє портал HotNews.ro у ніч проти понеділка.

Після підрахунку 99.86% бюлетенів встановили, що Сіміон посів перше місце, отримавши 40,87% голосів. Нікусор Дан набрав 20.97%, випередивши кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску (20.13%).

Лідер першого Джордже Сіміон оголошений персоною non grata в Україні й Молдові ще з 2011 року. Йому інкримінували контакти із російськими спецслужбами, які, до того ж відбувалися в Чернівцях.

Як повідомлялося в грудні 2024 року Конституційний суд Румунії одноголосно ухвалив рішення про скасування результатів президентських виборів на тлі розсекречення інформації від спецслужб про втручання у вибори РФ. Тоді у першому турі перемагав також симпатик Путіна ультраправий політик Келін Джорджеску.

Джерело: https://hotnews.ro/rezultate-alegeri-prezidentiale-2025-turul-1-1963956

Теги: #вибори #румунія #результати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:06 05.05.2025
Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

21:56 04.05.2025
Прокремлівський кандидат лідирує в першому турі президентських виборів в Румунії

Прокремлівський кандидат лідирує в першому турі президентських виборів в Румунії

11:27 04.05.2025
У Румунії проходять президентські вибори

У Румунії проходять президентські вибори

17:40 02.05.2025
Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

04:15 30.04.2025
У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

15:47 22.04.2025
Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

11:26 10.04.2025
Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

09:37 10.04.2025
Україна звернулась до Румунії з нотою щодо відкриття 5 нових пунктів пропуску

Україна звернулась до Румунії з нотою щодо відкриття 5 нових пунктів пропуску

12:53 09.04.2025
Близько чверті українців проголосували б за Зеленського, якби вибори були проведені найближчим часом - опитування

Близько чверті українців проголосували б за Зеленського, якби вибори були проведені найближчим часом - опитування

19:08 08.04.2025
Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

Понад 200 румунських компаній вже підтримують відбудову України

ВАЖЛИВЕ

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

Деякі діячі в ЄС блокують вступ України до союзу заради кращого місця на трибуні на червоній площі – Зеленський

Україна може отримати в 2025 році 3 млн снарядів, з них 1,8 млн – за "Чеською ініціативою" - Зеленський

"Могилянці" і держвузам потрібні ресурси та гнучкість, можна прийняти закон про управління – президент KSE

ОСТАННЄ

Американський суд призупинив дію постанови про повернення співробітників "Голосу Америки" на роботу - ЗМІ

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 177 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 201 ворожу атаку - Генштаб

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

Одна людина дістала поранення через скидання вибухівки з ворожого дрона в Херсоні

Неможливо говорити про відправку миротворчих сил в Україну до укладення мирної угоди – Павел

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

Деякі діячі в ЄС блокують вступ України до союзу заради кращого місця на трибуні на червоній площі – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА