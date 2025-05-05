Прокремлівський ультраправий кандидат і мер Бухареста вийшли в другий тур виборів президента Румунії – ЗМІ

Кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон і Нікусор Дан виходять в другий тур президентських виборів у Румунії, повідомляє портал HotNews.ro у ніч проти понеділка.

Після підрахунку 99.86% бюлетенів встановили, що Сіміон посів перше місце, отримавши 40,87% голосів. Нікусор Дан набрав 20.97%, випередивши кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску (20.13%).

Лідер першого Джордже Сіміон оголошений персоною non grata в Україні й Молдові ще з 2011 року. Йому інкримінували контакти із російськими спецслужбами, які, до того ж відбувалися в Чернівцях.

Як повідомлялося в грудні 2024 року Конституційний суд Румунії одноголосно ухвалив рішення про скасування результатів президентських виборів на тлі розсекречення інформації від спецслужб про втручання у вибори РФ. Тоді у першому турі перемагав також симпатик Путіна ультраправий політик Келін Джорджеску.

Джерело: https://hotnews.ro/rezultate-alegeri-prezidentiale-2025-turul-1-1963956