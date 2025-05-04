Інтерфакс-Україна
Події
22:39 04.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 201 ворожу атаку - Генштаб

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З початку доби відбулося 201 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Від початку цієї доби відбулося 201 бойове зіткнення. Російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 116 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 779 дронів-камікадзе та здійснили 4062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 70 штурмових та наступальних дій. 12 боєзіткнень станом на 22:30 тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23860

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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