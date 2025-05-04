Інтерфакс-Україна
Події
18:09 04.05.2025

Трамп поки що допускає досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою

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Трамп поки що допускає досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп сподівається досягти припинення російської війни в Україні, але не виключає і відходу від посередництва.

В інтерв’ю NBC News він сказав, що мирна угода між Києвом і Москвою може бути "досить близькою", і до "США ближчі з однією зі сторін і не такі близькі з іншою" щодо перемовин, втім припустив, що досягнення мирної угоди може виявитись неможливим через велику ненависть між сторонами.

При цьому він не став називати, з якою з сторін він ближчий щодо мирної угоди.

"Можливо, це (досягти мирної угоди –ІФ-У) неможливо зробити. Існує величезна ненависть, ми говоримо про величезну ненависть між цими двома чоловіками (очевидно, Зеленським і Путіним – ІФ-У) і між, знаєте, деякими солдатами, відверто кажучи. Між генералами. Вони запекло воюють вже три роки. Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси зробити це", - додав Трамп.

Трамп каже, що були моменти, коли він був близький до того, щоб відмовитися від посередницької ролі. "Іноді я близький до цього, але ставались позитивні речі", – сказав Трамп, пояснюючи, чому він досі не кинув своїх "мирних зусиль". При цьому він визнав, що може настати час коли він скаже "гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурними".

Теги: #мирна_угода #трамп

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