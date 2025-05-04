Інтерфакс-Україна
Події
16:56 04.05.2025

В Ізюмському районі Харківщини готується евакуація місцевих жителів через наближення лісової пожежі - Синєгубов

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В Ізюмському районі Харківщини готується евакуація місцевих жителів через наближення лісової пожежі - Синєгубов

Масштабна лісова пожежа в Ізюмському районі Харківської області поширюється, вона вже охопила 20 га, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже охопила площу у 20 гектарів.

"У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації. Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, стрімкому поширенню вогню сприяє також сильний вітер. Разом з тим, Синєгубов запевнив, що ситуація є складною, але контрольованою.

На місці пожежі працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.

Теги: #харківська_область #евакуація #пожежі

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