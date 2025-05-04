Інтерфакс-Україна
Події
16:56 04.05.2025

Київ до літа отримає один американський Patriot від Ізраїлю - ЗМІ

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Київ до літа отримає один американський Patriot від Ізраїлю - ЗМІ

Україна до літа отримає один американський ЗРК Patriot від Ізраїлю, а також може отримати ще один від Німеччини або Греції, пише у неділю The New York Times.

"Система протиповітряної оборони Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після ремонту, заявили чотири нинішні і колишні американські чиновники, а західні союзники обговорюють логістику, щоб змусити Німеччину або Грецію відправити ще одну систему", - пише газета.

За її інформацією, чиновники, які говорили на умовах анонімності через делікатність обговорень, відмовилися розповісти про те, як президент Дональд Трамп ставиться до рішення про передачу Україні більшої кількості комплексів Patriot, а також про те, чи було це рішення прийнято до його вступу на посаду, за часів адміністрації Джо Байдена.

Як пише газета, європейські союзники володіють близько 40 системами, в тому числі вісьмома, які зараз знаходяться в Україні, однак, за інформацією одного із чиновників, дві з восьми систем ППО, якими наразі володіє Київ, зараз перебувають на ремонті.

За словами двох американських чиновників, дев'ятий "Патріот", що прибуде з Ізраїлю і буде капітально відремонтований для України, є старою моделлю. Очікується, що він буде доставлений в Україну цього літа. За даними міжнародного інституту, Німеччина та Греція разом володіють близько 15 зенітно-ракетними комплексами Patriot.

Вперше Сполучені Штати відправили систему Patriot в Україну у квітні 2023 року. До січня 2024 року вже відчувався дефіцит ракет.

Теги: #patriot_зрк #ізраїль

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