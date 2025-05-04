Інтерфакс-Україна
Події
13:17 04.05.2025

Через ворожі обстріли загинув чоловік, двоє жінок отримали поранення на Сумщині

1 хв читати

Ворожі обстріли 4 травня забрали життя цивільного жителя Сумщини, ще двоє людей отримали поранення.

Як повідомляє Сумська ОВА в телеграм-каналі у неділю, ворог вдарив керованими авіабомбами по житлових вулицях селища Велика Писарівка: загинув цивільний мешканець.

Місто Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ. Пошкоджені будинки мирних мешканців, електромережа та газопровід. Двоє жінок звернулися за медичною допомогою.

Через обстріли частина Білопілля залишилась без електрики. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.

Теги: #обстріли #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 04.05.2025
Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

10:36 04.05.2025
Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

10:01 04.05.2025
У лікарнях Запоріжчини залишаються 16 постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА, їхня загальна кількість досягла 34 осіб - Федоров

У лікарнях Запоріжчини залишаються 16 постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА, їхня загальна кількість досягла 34 осіб - Федоров

09:04 04.05.2025
На Харківщині 1 загиблий, 4 постраждалих від ворожих обстрілів за добу - Синєгубов

На Харківщині 1 загиблий, 4 постраждалих від ворожих обстрілів за добу - Синєгубов

08:42 04.05.2025
Ворог атакував Ізюмський район БпЛА, є пошкодження інфраструктури - ДСНС

Ворог атакував Ізюмський район БпЛА, є пошкодження інфраструктури - ДСНС

08:35 04.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 9 людей – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 9 людей – Прокудін

08:27 04.05.2025
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджені підприємства - Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджені підприємства - Лисак

08:04 04.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих – ОВА

20:01 03.05.2025
Дві людини загинули та одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини - ОВА

Дві людини загинули та одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини - ОВА

08:23 03.05.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Укргiдрометцентр попереджає про грози на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей

Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

Зеленський обговорив з прем’єром Австралії продовження підтримки України та співпрацю в межах коаліції охочих

У Румунії проходять президентські вибори

Окупанти скерували БпЛА по Марганцю, троє постраждалих – Лисак

На Черкащині внаслідок атаки ворожих дронів є пошкодження, над областю знищено 15 БпЛА – ОВА

Збито 69 ворожих БПЛА, 80 безпілотників-імітаторів не досягли цілей – Повітряні сили

Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута – Генштаб

У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА