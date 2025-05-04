Через ворожі обстріли загинув чоловік, двоє жінок отримали поранення на Сумщині

Ворожі обстріли 4 травня забрали життя цивільного жителя Сумщини, ще двоє людей отримали поранення.

Як повідомляє Сумська ОВА в телеграм-каналі у неділю, ворог вдарив керованими авіабомбами по житлових вулицях селища Велика Писарівка: загинув цивільний мешканець.

Місто Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ. Пошкоджені будинки мирних мешканців, електромережа та газопровід. Двоє жінок звернулися за медичною допомогою.

Через обстріли частина Білопілля залишилась без електрики. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.