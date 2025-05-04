Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України збило два багатоцільові винищувачі Су-30 (Flanker) ракетами класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних літальних апаратів "Магура-7", повідомляє The War Zone із посиланням на керівника ГУР Кирила Буданова.

Буданов в ексклюзивному інтерв'ю The War Zone повідомив, що це перший випадок, коли винищувач був збитий безпілотником, і перший випадок застосування AIM-9 з безпілотника на ураження.

"Це історичний момент, - сказав Буданов. Зона бойових дій не може самостійно перевірити це твердження, зазначає видання.

Це сталося в Чорному морі в п'ятницю, повідомив Буданов, який запропонував нові деталі. У попередніх повідомленнях ГУР, Міноборони України та російських телеграм-каналів йшлося про те, що один "Фланкер" був збитий адаптованою ракетою Р-73 (АА-11 "Арчер") малої дальності "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовано перший збитий "Фланкер". Буданов сказав, що відео або фотографій другої сутички не було.

За словами Буданова, ГУР використовував три безпілотники "Магура-7" в атаці, два з яких вели вогонь по літаках. Він пояснив, що "Магура-7" є варіантом "Магура-5" для протиповітряної оборони, відмовившись уточнити різницю між ними, зазначає The War Zone.

РФ, як стверджують російські джерела, захопила неушкоджений український безпілотник "Магура V".