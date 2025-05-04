Інтерфакс-Україна
Події
12:45 04.05.2025

Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

1 хв читати
Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України збило два багатоцільові винищувачі Су-30 (Flanker) ракетами класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних літальних апаратів "Магура-7", повідомляє The War Zone із посиланням на керівника ГУР Кирила Буданова.

Буданов в ексклюзивному інтерв'ю The War Zone повідомив, що це перший випадок, коли винищувач був збитий безпілотником, і перший випадок застосування AIM-9 з безпілотника на ураження.

"Це історичний момент, - сказав Буданов. Зона бойових дій не може самостійно перевірити це твердження, зазначає видання.

Це сталося в Чорному морі в п'ятницю, повідомив Буданов, який запропонував нові деталі. У попередніх повідомленнях ГУР, Міноборони України та російських телеграм-каналів йшлося про те, що один "Фланкер" був збитий адаптованою ракетою Р-73 (АА-11 "Арчер") малої дальності "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому зафіксовано перший збитий "Фланкер". Буданов сказав, що відео або фотографій другої сутички не було.

За словами Буданова, ГУР використовував три безпілотники "Магура-7" в атаці, два з яких вели вогонь по літаках. Він пояснив, що "Магура-7" є варіантом "Магура-5" для протиповітряної оборони, відмовившись уточнити різницю між ними, зазначає The War Zone.

РФ, як стверджують російські джерела, захопила неушкоджений український безпілотник "Магура V".

Теги: #морські_дрони #су_30 #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 16.04.2025
Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

14:39 13.04.2025
Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

05:37 06.04.2025
Буданов: людина, яка не готова захищати Україну в умовах війни, не має права називати себе громадянином

Буданов: людина, яка не готова захищати Україну в умовах війни, не має права називати себе громадянином

03:36 06.04.2025
Українці мають бути готові дізнатися правду про війну, але з часом - Буданов

Українці мають бути готові дізнатися правду про війну, але з часом - Буданов

13:20 14.12.2024
На аеродромі Кримськ у РФ знищено Су-30 - ГУР

На аеродромі Кримськ у РФ знищено Су-30 - ГУР

09:54 12.09.2024
Воїни ГУР із ПЗРК знищили російський Су-30СМ в акваторії Чорного моря

Воїни ГУР із ПЗРК знищили російський Су-30СМ в акваторії Чорного моря

15:44 18.08.2023
Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам - Military Media Center

Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам - Military Media Center

07:00 23.11.2022
До будівництва українського флоту морських дронів приєдналися громадяни 93-х країн

До будівництва українського флоту морських дронів приєдналися громадяни 93-х країн

19:39 05.11.2022
В Україні створять флот морських дронів

В Україні створять флот морських дронів

17:21 28.03.2022
Єреван спростовує повідомлення ЗМІ про передання РФ військових літаків для використання в Україні

Єреван спростовує повідомлення ЗМІ про передання РФ військових літаків для використання в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Через ворожі обстріли загинув чоловік, двоє жінок отримали поранення на Сумщині

Укргiдрометцентр попереджає про грози на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

Зеленський обговорив з прем’єром Австралії продовження підтримки України та співпрацю в межах коаліції охочих

У Румунії проходять президентські вибори

Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

У лікарнях Запоріжчини залишаються 16 постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА, їхня загальна кількість досягла 34 осіб - Федоров

Окупанти скерували БпЛА по Марганцю, троє постраждалих – Лисак

На Черкащині внаслідок атаки ворожих дронів є пошкодження, над областю знищено 15 БпЛА – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА