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15:44 18.08.2023

Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам - Military Media Center

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Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам - Military Media Center

Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам, на території Криму ворог також намагається поліпшити систему оборонних позицій і районів, повідомляє Military Media Center.

"Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях. За наявною інформацією, на території Криму ворог також намагається поліпшити систему оборонних позицій і районів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #морські_дрони

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