Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам - Military Media Center

Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам, на території Криму ворог також намагається поліпшити систему оборонних позицій і районів, повідомляє Military Media Center.

"Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях. За наявною інформацією, на території Криму ворог також намагається поліпшити систему оборонних позицій і районів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.