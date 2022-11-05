В Україні створять флот морських дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів.

"До речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрям - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрям у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це лише для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", - сказав він у відеозверненні в суботу.