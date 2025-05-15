У ГУР представили новітні морські дрони, здатні нищити ворожі гелікоптери та винищувачі

Головне управління розвідки Міноборони України вперше публічно презентувало серію ударних морських дронів Magura, які, як кажуть у ГУР, "здатні нищити ворожі гелікоптери та винищувачі".

"Презентував нові моделі ударних морських дронів Magura, зокрема ракетоносій V7, здатний збивати ворожі гелікоптери та винищувачі", - написав начальник ГУР МО Кирило Буданов у телеграмі у четвер.

За його словами, під час заходу разом з гендиректором Укрпошти Ігорем Смілянським взяли участь в церемонії спецпогашення поштової марки, яку присвятили історичній операції ГУР в Чорному морі, коли було знищено два російські Су-30.

"Пан Ігор згадав про оцінену філателістами по всьому світу серію зі знаменитою фразою до "русского воєнного корабля" і зауважив, що тепер логічно випускати марку з аналогічним посланням до "русского воєнного літака", - додав Буданов.

"Підтримую!" - наголосив він

Буданов також висловив вдячність всій команді Укрпошти за допомогу розвідникам.